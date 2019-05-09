الكرملين: بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني

بحث الرئيس، فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة في ضوء قرار إيران وقف تنفيذها جزء من التزاماتها والوضع في الشرق الأوسط.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: “تمت في الجلسة مناقشة الوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وأضاف: “تناول اللقاء تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط”.

وأفاد بيسكوف في وقت سابق من هذا اليوم بأن الرئيس بوتين تلقى رسالة من نظيره الإيراني، حسن روحاني، عبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأعلنت طهران أمس الأربعاء عن نيتها “وقف تنفيذ بعض الالتزامات” (الخاصة باحتياطات اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة) في إطار اتفاق إيران النووي. وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أيضا إنه يمنح مهلة 60 يوما للدول الأوروبية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي. وتزامنت هذه التصريحات مع الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: وكالات