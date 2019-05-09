الرئيس بري أكد لريتشارد وحدة الموقف اللبناني في ترسيم الحدود واستقبل سلامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، وعرض معها الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد بري موقف رئيس الجمهورية، وان “الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة”.

ثم استقبل وفد الصليب الاحمر اللبناني برئاسة رئيسه الدكتور انطوان الزغبي يرافقه عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية والامين العام. وجرى عرض لنشاط الصليب الاحمر ودوره على الصعد الانسانية كافة.

وشكر الوفد لبري “دعمه المستمر ووقوفه الى جانب الصليب الاحمر اللبناني”.

واستقبل بعد الظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الوضعين الاقتصادي والمالي، وتطرق الحديث الى الموازنة.

ثم التقى رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر وعرض معه الوضع العام.

من جهة أخرى، أبرق بري الى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ورئيس مجلس الشيوخ دايفيد صموئيل الكولومبر توبوليم ورئيس مجلس النواب رودريغ مايا، معزيا بوفاة سفير البرازيل باولو كورديرو دي اندرادي وعقيلته نتيجة الحادث المؤلم الذي تعرضا له.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام