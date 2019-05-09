قوى العدوان تصعد من خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة

صعدت قوى الغزو والمرتزقة، اليوم الخميس، من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأفاد مراسل “المسيرة نت” أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ8 صواريخ كاتيوشا و10 قذائف مدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا، كما استهدفوا جنوب مدينة الدريهمي المحاصرة بـ15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المتوسطة.

وأضاف مراسلنا أن قوى العدوان استهدفت جنوب مدينة التحيتا بـ15 قذيفة مدفعية وقصفت بالمدفعية مطار الحديدة وبالرشاشات أماكن متفرقة من منطقة 7يوليو.

وقصفت قوى العدوان بالمدفعية فندق القمة في منطقة 7يوليو السكنية.

وفي وقت سابق استشهدت امرأة مسنة وأصيبت طفلة بجروح نتيجة قذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة الفرس بمديرية التحيتا.

المصدر: المسيرة نت