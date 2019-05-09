موغيريني: سنلتزم بالاتفاق النووي ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد امتثال إيران بذلك

أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الخميس، أن “الاتحاد سيلتزم الاتفاق النووي، ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد امتثال إيران للشروط المحددة.” وقالت موغيريني للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في سيبيو “سننفذ الاتفاق طالما إيران تلتزم بالصفقة وطالما الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك في تقاريرها”، مشيرة إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة تلعب دورا رئيسيا بالنسبة لأمن أوروبا. وأضافت ” أعول على التزام بنسبة 100 بالمئة للحفاظ على هذه الوثيقة الهامة”.

وأبلغت إيران، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لديها، بأنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأعلنت إيران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي في خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأميركية. وقررت إمهال أطراف الاتفاق النووي 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية، وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

هذا وهددت الولايات المتحدة أمس الأربعاء بفرض مزيد من العقوبات على إيران “قريبا جدا” وحذرت أوروبا من إبرام تعاملات مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية