تقدم جديد للجيش السوري بريف حماه الشمالي

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي رداً على اعتداءاتها وخروقاتها اتفاق منطقة خفض التصعيد.

واُفيد أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على كامل قلعة المضيق الاستراتيجية في ريف حماه اضافة الى قريتي الكركات والتوينة في وقت وجهت وحدة من الجيش ضربات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدمير عدد من مراكزهم بما فيها من أسلحة وذخيرة وعتاد.

وفي ريف حماة الشمالي دمرت وحدات من الجيش عربة مفخخة للمجموعات الإرهابية عند أطراف بلدة كفر نبودة التي تمت استعادتها يوم أمس.

المصدر: الاعلام الحربي+سانا