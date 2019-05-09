ماكرون: يجب على أوروبا عمل كل شيء لبقاء إيران ضمن الصفقة النووية 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، في سيبيو الرومانية حيث تعقد قمة الاتحاد الأوروبي أن على أوروبا إقناع إيران بالبقاء في الصفقة النووية. وقال ماكرون للصحفيين “سيكون لدينا بلا شك الفرصة لمناقشتها[ الصفقة النووية مع إيران] الآن. فرنسا منذ البداية تؤيد بقوة المعاهدة التي وقعناها. هذه المعاهدة ليست كافية، نود استكمالها مع مراعاة أنشطة إيران في مجال الصواريخ وأنشطتها في المنطقة”، مشيراً إلى أن ” رغبة فرنسا هي في الحفاظ على هذا الأساس المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، هذا الاتفاق المبرم عام 2015″. وأضاف ماكرون أنه “يجب أن تبقى إيران في الاتفاق ويجب أن نفعل كل شيء حتى تظل فيه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية