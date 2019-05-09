الجيش الكوري الجنوبي يعلن ان كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2019 - 11:37

الجيش الكوري الجنوبي يعلن ان كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ

منذ 30 mins 9 May، 2019
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