الدول الأوروبية الموقعة على #الاتفاق_النووي والاتحاد الأوروبي يحثان إيران على مواصلة تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق والامتناع عن أي خطوات تصعيدية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2019 - 11:37

الدول الأوروبية الموقعة على #الاتفاق_النووي والاتحاد الأوروبي يحثان إيران على مواصلة تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق والامتناع عن أي خطوات تصعيدية (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 9 May، 2019
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