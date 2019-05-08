عودة دفعة جديدة من المهجرين قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي

عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأفادت وكالة سانا بأن معبر نصيب الحدودي شهد اليوم عودة دفعة من المهجرين قادمين من مخيم “الأزرق” في الأردن إلى سورية متوجهين إلى مناطقهم التي حررها الجيش بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وبين العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب أن عدد المهجرين القادمين عبر نصيب ويحملون تذاكر مرور مؤقتة بلغ حتى اليوم 19600 مهجر لافتاً إلى أن المركز يؤمن جميع الوسائل اللازمة للمهجرين سواء بتأمين وسائط النقل أو السيارات الشاحنة لنقل أمتعتهم وإيصالهم إلى حيث يريدون.

من جهتهم عبّر العائدون عن ارتياحهم بالعودة إلى أرض الوطن بعد أن قام الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم التي هجروا منها بفعل ممارسات التنظيمات الإرهابية داعين المهجرين إلى العودة لأرض الوطن والخلاص من السنوات المريرة في مخيمات الذل والظلم والتي تفتقد لكل مقومات الحياة.

ويشهد معبر نصيب جابر الحدودي حركة لعودة السوريين المهجرين بفعل الإرهاب قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم في عدة محافظات وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم.

المصدر: وكالة سانا