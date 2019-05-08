وفاة موظفة اميركية متأثرة بجراح أصيبت بها في اعتداءات سريلانكا

أعلنت السفارة الأميركية الأربعاء أن موظفة أميركية أصيبت في الإعتداءات الارهابية في أحد الفصح في سريلانكا توفيت متأثرة بجروحها ما يرفع إلى 258 عدد القتلى بينهم 45 أجنبيا.

وأشادت السفيرة الأميركية في سريلانكا ألينا تيبليتز بالموظفة تشيلسي ديكامينادا التي كانت تعمل في هذا البلد لحساب وزارة التجارة الأميركية.

وأصيبت بجروح بالغة في اعتداءات 21 نيسان/أبريل عندما كانت في فندق شانغريلا بكولومبو الذي هاجمه إنتحاريون.

ونقلت إلى سنغافورة للمعالجة لكنها توفيت متأثرة بجروحها في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت سلطات سريلانكا تحدثت سابقا عن سقوط 257 قتيلا بينهم 44 أجنبيا وحوالى 500 جريح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية