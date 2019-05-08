قطر تتهم الإمارات بإشاعة “أجواء من الكراهية”

اتهمت قطر الأربعاء دولة الإمارات العربية المتحدة بإشاعة “أجواء من الكراهية” إزاء المواطنين القطريين، ودعت محكمة العدل الدولية الى رفض الطلبات التي قدمتها ابوظبي الثلاثاء.

ودخل البلدان منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي كانت أمرت في تموز/يوليو دولة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.

وخلال جلسة للمحكمة عقدت الثلاثاء في لاهاي اتهمت ابوظبي قطر بـ”مفاقمة” الخلاف الذي يعود لعامين عندما قطعت العلاقات بين البلدين.

ورفض محامو قطر الاربعاء بشدة اتهامات الإمارات ونددوا بـ”السياسات التمييزية” لأبوظبي تجاه المواطنين القطريين.

وقال محمد عبد العزيز الخليفة ممثل قطر “إن القطريين هم الضحايا الفعليين لهذا التمييز العنصري، لا الحكومة ولا الإمارات”. وتابع أمام قضاة المحكمة “إن الامارات تواصل التسامح مع أجواء الكراهية ضد القطريين لا بل تؤججها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية