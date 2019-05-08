الجراح : هناك نية للانتهاء يوم الجمعة من دراسة الموازنة والبحث سيستكمل غدا للتدقيق بموازنات الوزارات

أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن “هناك نية للإنتهاء يوم الجمعة من دراسة الموازنة والبحث سيستكمل غدا للتدقيق بموازنات الوزارات”.

وأستغرب في مؤتمر صحافي عقده بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي “طريقة طرح الأملاك البحرية وقد تم دراستها في مجلس النواب، والعمل بمعالجتها يتم بشكل طبيعي، وغريب التعاطي في الإعلام بينما أصحاب الأملاك السياحية يدفعون ضمن المهلة، والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب ويؤمن مداخيل للدولة”.

وأوضح أن “وزارتي الداخلية والدفاع ستقدمان دراسة لمعالجة كل المؤسسات الأمنية لكن في المحصلة سنبت كل القضايا المتصلة بالأجهزة الأمنية”.

وتابع: “موظفو مصرف لبنان لديهم قانون خاص والمصرف من أكثر المؤسسات المتجاوبة من ناحية التعاون مع الحكومة وخفض الرواتب”، معتبرا أن “هدف الحكومة هو أنه اذا كان هناك تخفيضا لمسألة معينة فإنه سيطال كل الناس بكل البنود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام