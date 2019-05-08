البزري: استمرار أزمة مستشفى صيدا الحكومي أمر غير مقبول

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح أن “استمرار أزمة مستشفى صيدا الحكومي أمر غير مقبول، وفشل وزارة الصحة في معالجة هذا الوضع لا يبشر بالخير، فاستمرار الأزمة يسيء الى المرضى والى الخدمات الصحية والاستشفائية التي يقدمها هذا المستشفى لشريحة واسعة من المواطنين”.

ودعا الوزارة الى “تحرك أكثر جدية في معالجة هذا الملف، إذ لا يجوز أن يدفع المرضى ثمن الخلافات بين الموظفين والإدارة، ولا يجوز أن يتعطل مرفق صحي هام نتيجة لأزمة تتعلق بحقوق وواجبات الموظفين وإدارة المستشفى”.

وختم البزري: “مع تقديرنا لمطالب العمال ومشروعيتها، ومع رغبتنا في أن تتحسن العلاقات بين إدارة المستشفى وموظفيها، نؤكد أن الهدف الأهم والأساسي هو استمرار عمل هذا المرفق الصحي الإستشفائي الهام، واستمرار تقديم خدماته للمرضى والمحتاجين، والحفاظ عليه من أجل تطويره مستقبلاً لا إضعافه نتيجة لغياب أي سياسة صحية حقيقية ومنطقية اتجاه المستشفيات الحكومية ودورها ومستقبلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام