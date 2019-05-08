اليمن:إطلاق صاروخ “زلزال1” وتدمير آليتين للعدوان في جبهة نجران

دمرت وحدة ضد الدروع لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، آليتين للعدوان، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي في جبهة نجران.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” بتدمير جرافة عسكرية وإعطاب طقم للعدوان بصاروخ موجه في موقع الطلعة بنجران.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمع مرتزقة العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران، مؤكدا مصرع وإصابة عدد منهم.

وكان عدد من مرتزقة الجيش السعودي قد لاقوا مصرعهم، الاثنين الفائت، إثر تفجير عبوة ناسفة في البقع قبالة نجران.

المصدر: المسيرة