روسيا: ندعو الدول المجاورة لفنزويلا لإقناع قوى المعارضة بالتخلي عن الاستفزاز

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو الدول المجاورة لفنزويلا لمحاولة إقناع قوى المعارضة بالتخلي عن الاستفزاز.

وقالت زاخاروفا في حديث لها الاربعاء “نناشد اليوم جميع أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المجاورة لفنزويلا للمساعدة في إقناع القوات المناهضة للحكومة في هذا البلد بالاستماع إلى صوت العقل والتخلي عن الأساليب الاستفزازية وإشراك القوات المسلحة في الصراع المدني”.

وأضافت زاخاروفا “على الرغم من ممارسة الضغوط المصطنعة للوضع تبني روسيا أجندة بناءة حول فنزويلا”، وتابعت “نحن ندعو للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والالتزام الصارم بمبادئ وقواعد القانون الدولي مثل احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم استخدام القوة وتهديدات القوة”، أكدت “أننا لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للغير وندعو الآخرين لعدم القيام بذلك”.

المصدر: سبوتنيك