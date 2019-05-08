توقيف شخص سوري ينتحل صفة طبيب أسنان في صور

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن انتحال شخص من التابعية السورية صفة طبيب أسنان، وهو يتجول في مدينة صور ومحيطها وفي حوزته عدة معدنية ومتمماتها لزوم معالجة الأسنان.

نتيجة المتابعة تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجده فجرى استدراجه وتوقيفه بتاريخ 30/04/2019 في مدينة صور، وهو:

-ت. ج. (مواليد عام 1964، سوري) وضبط في حوزته العدة المذكورة وهي عبارة عن: شمع وجفصين وأسنان وقوالب بلاستيكية لأخذ مقاسات الفك.

بالتحقيق معه في فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي اعترف بما نسب إليه، أودع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام