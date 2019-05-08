الرئيس بري: انجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل اقرارها في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2019 - 14:28

الرئيس بري: انجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل اقرارها في مجلس النواب

منذ 4 mins 8 May، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة