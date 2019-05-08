الرئيس #بري: البلد ليس مفلساً والوضع الاقتصادي سليم وتحت السيطر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 14:28
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نشرة أخبار المنار الرئيسية تنتقل من الـ 19:30 الى الـ 19:15 بتوقيت بيروت طيلة شهر رمضان المبارك
تتابعون برنامج "بانوراما اليوم" عند الساعة الـ11 مساء كل يوم أربعاء طيلة أيام شهر رمضان المبارك
إيران تبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وقف تنفيذ بعض الالتزامات في إطار الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: سنتوقف منذ اليوم عن بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل
الشيخ روحاني: نمهل الأطراف الـ5 المتبقية في الاتفاق النووي 60 يوماً لتنفيذ تعهداتهم في إطار الاتفاق النووي
الشيخ روحاني: بعد مرور شهرين ستخفّض إيران المزيد من التزاماتها وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم
الشيخ روحاني: لن نخضع للغطرسة الأميركية ولن نسمح باستبدال الاتفاق النووي إلى اتفاق ربح وخسارة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من موسكو: نعمل ضمن الاتفاق النووي وتصرَّفنا بصبر استراتيجي
الرئيس #بري: البلد ليس مفلساً والوضع الاقتصادي سليم وتحت السيطر
منذ 5 mins
8 May، 2019
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