الرئيس #بري: البلد ليس مفلساً والوضع الاقتصادي سليم وتحت السيطر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 14:28

الرئيس #بري: البلد ليس مفلساً والوضع الاقتصادي سليم وتحت السيطر

منذ 5 mins 8 May، 2019
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