لافروف: إرسال واشنطن لسفن حربية الى #الخليج أمر مؤسف (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 14:28

لافروف: إرسال واشنطن لسفن حربية الى #الخليج أمر مؤسف (سبوتنيك)

منذ 6 mins 8 May، 2019
أخبار موقع المنار

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