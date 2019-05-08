واعظي: نتخذ خطواتنا في إطار الاتفاق النووي

أشار رئيس مكتب الرئاسة الايرانية محمود واعظي الي تصريحات الرئيس حسن روحاني حول استمرار المفاوضات وبقاء ايران في الاتفاق النووي، مؤكدا أن “ما تتخذه إيران من خطوات هو في إطار الاتفاق النووي و لا أحد في إيران أو في المنطقة أو في الولايات المتحدة يريد الحرب”. وقال واعظي الأربعاء، على هامش اجتماع حكومي، إنه “نظراً إلى أننا أردنا الإعلان عن قراراتنا في 18 أيار/ مايو الجاري، فقد تحدثنا بالفعل مع دول 4 + 1 حول هذه القرارات، ومن هذا المنطلق فإن الدعايات الأميركية واثارة الاجواء من جانبها علي وجه الخصوص في الأيام الاخيرة، اشعلت حرباً نفسية ودعائية اثرت علي السوق بشكل مؤقت.

واضاف واعظي في إشارة إلي خطاب الرئيس الايراني اليوم أن “تصريحات روحاني حول استمرار المفاوضات وبقاء ايران في الاتفاق النووي والإجراءات التي تتخذها إيران هي في إطار الاتفاق النووي ولا يوجد في إيران والمنطقة والولايات المتحدة من يريد اشعال الحرب ومعظم هذه الاخبار هي دعايات تؤثر على السوق، ولكننا نحاول ان نخفض سعر العملة”.

المصدر: ارنا