ظريف: قرار ايران لا يعني الخروج من الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن القرار الذي اتخذته ايران الاربعاء “ليس خارج الاتفاق ولا يعني الخروج منه”. وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاربعاء في موسكو التي وصلها مساء امس، قال ظريف بشأن قرار ايران الجديد وقف تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، إن “الاجراء الاخير الذي اتخذته الولايات المتحدة الاميركية يوم 4 ايار/مايو قد جعل في الواقع تنفيذ الاتفاق النووي امراً غير ممكن وقد سعت لمنع الأنشطة النووية التي كانت تجري في اطار الاتفاق النووي عبر التهديد والضغط والبلطجة”. وأضاف ظريف أن “هذا الاجراء الذي اتخذته ايران منحت فرصة 60 يوماً للأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي كي يتمكنوا عبر توفير حقوق ايران في اطاره لإعادة الاتفاق الى حالته الأولى”.

المصدر: وكالة أنباء فارس