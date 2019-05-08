الصمد: خطة مبرمجة تستهدف النواب وتمثيلهم للبنانيين

رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، “أن هناك خطة مبرمجة تستهدف نواب لبنان وتمثيلهم للبنانيين، إما بمنطق النكاية السياسية، أو لإضعاف موقعهم ودورهم. ويبدو أن هذه الخطة تحظى برعاية رسمية، وأطلق صفارتها رئيس الحكومة سعد الحريري، عندما ارتكب خطيئة سياسية برفضه استقبال نواب اللقاء التشاوري”.

واعتبر الصمد أن “ما حصل مع الزميل أسامة سعد، وما حصل مع الزميل الياس حنكش، هو بمثابة إستقواء أمني على ممثلي الشعب، ويشكل خطرا حقيقيا على الحصانة النيابية، واعتداء سافرا ضد النواب، ولا يبدو أن الأمور ستتوقف هنا”.

ودعا الصمد رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن “يضرب يده على الطاولة، لوضع حد لهذا التطاول، قبل أن تنزلق الأمور إلى ما هو أخطر، فنتذكر القول المأثور “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام