سعر البنزين يواصل الارتفاع

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 200 ليرة لبنانية و98 أوكتان 100 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل أويل 300 ليرة لبنانية، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 27900 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 27300 ليرة لبنانية .

-ديزل اويل للمركبات 19000 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات14100 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار تراجعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 69,88 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام