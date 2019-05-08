لافروف: سنناقش مع وزير الخارجية الإيراني الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 12:31

لافروف: سنناقش مع وزير الخارجية الإيراني الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية

منذ 8 mins 8 May، 2019
أخبار موقع المنار

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