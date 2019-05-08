فرنسا تؤكد قرب تحميل “شحنة من الأسلحة” على سفينة شحن سعودية وسط جدل حول اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 12:31

فرنسا تؤكد قرب تحميل “شحنة من الأسلحة” على سفينة شحن سعودية وسط جدل حول اليمن

منذ 9 mins 8 May، 2019
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
أخبار دولية - فرنسا

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنه سيجري بالفعل “تحميل شحنة أسلحة” على سفينة شحن سعودية. يفترض أن تصل الأربعاء إلى مرفأ هافر الفرنسي.

وقالت بارلي لشبكة “بي اف ام تي في” وإذاعة مونتي كارلو “سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري”. وكانت ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” التي كشف موقع “ديسكلوز” الالكتروني أنها ستتسلم “ثمانية مدافع من نوع كايزار” يمكن استخدامها في العدوان السعودي – الاميركي على اليمن.

وتفيد مذكرة نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي “ديسكلوز” أن الرياض وأبوظبي تستخدمان فعليا أسلحة فرنسية على الأراضي اليمنية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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