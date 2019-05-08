لافروف خلال لقائه مع ظريف: موسكو تُقدِر التزام طهران بالاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 12:31

لافروف خلال لقائه مع ظريف: موسكو تُقدِر التزام طهران بالاتفاق النووي

منذ 16 mins 8 May، 2019
أخبار موقع المنار

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