لافروف خلال لقائه مع ظريف: موسكو تُقدِر التزام طهران بالاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 12:31
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نشرة أخبار المنار الرئيسية تنتقل من الـ 19:30 الى الـ 19:15 بتوقيت بيروت طيلة شهر رمضان المبارك
إيران تبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وقف تنفيذ بعض الالتزامات في إطار الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: سنتوقف منذ اليوم عن بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل
الشيخ روحاني: نمهل الأطراف الـ5 المتبقية في الاتفاق النووي 60 يوماً لتنفيذ تعهداتهم في إطار الاتفاق النووي
الشيخ روحاني: بعد مرور شهرين ستخفّض إيران المزيد من التزاماتها وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم
الشيخ روحاني: لن نخضع للغطرسة الأميركية ولن نسمح باستبدال الاتفاق النووي إلى اتفاق ربح وخسارة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من موسكو: نعمل ضمن الاتفاق النووي وتصرَّفنا بصبر استراتيجي
ظريف: هناك نافذة على وشك الإغلاق لدى الأطراف الـ5 المتبقية في الاتفاق النووي لإعادة الاوضاع إلى مجراها
وزيرة الدفاع الفرنسية: ليس هناك أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي والأوروبيون يريدون إبقاء الاتفاق حياً
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: المعركة الكبرى قادمة مع العدو وكان يفصلنا عن قصف تل أبيب ساعات قليلة
النخالة: لن نقبل أن يفرض العدو الصهيوني معادلة تمكنه من قصف منازل المدنيين دون أن نرد
مركز أسرى فلسطين للدراسات: نطالب بوقف العقوبات والاجراءات التعسفية التي تمارسها ادارة مصلحة السجون الصهيونية بحق أسرانا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل إلى بغداد ويلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي
التلفزيون السوري: الجهات المختصة تفكك سيارة مفخخة بمادة شديدة الانفجار في ساحة حي الزهراء بمدينة حمص
الشرطة الأميركية تعلن مقتل طالب واصابة 8 آخرين في إطلاق نار داخل مدرسة في مدينة دنفر بولاية كولورادو غرب البلاد
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستقبل كفالات الأيتام والصدقات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية للمساهمة الاتصال على 01/555717_76/641631
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لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
لافروف خلال لقائه مع ظريف: موسكو تُقدِر التزام طهران بالاتفاق النووي
منذ 16 mins
8 May، 2019
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