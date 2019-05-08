المجلس العسكري الحاكم في السودان يؤخر نقل السلطة إلى المدنيين (قادة التظاهرات) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 12:31

المجلس العسكري الحاكم في السودان يؤخر نقل السلطة إلى المدنيين (قادة التظاهرات)

منذ 20 mins 8 May، 2019
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