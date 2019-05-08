5 قتلى على الأقل و24 جريحا في انفجار في مزار صوفي في لاهور

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 24 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية اليوم في ثاني أيام شهر رمضان، وفق التلفزيون الرسمي.

ولا تزال الشرطة تسعى لتحديد طبيعة الانفجار الذي وقع قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي الذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا.

وتناثر حطام السيارات على الرصيف قرب المزار فيما هرع المسعفون إلى مكان الانفجار وسط انتشار قوات الأمن المسلحة في المنطقة.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمد أشفق في مؤتمر صحافي “إن الانفجار استهدف عناصر الامن في المزار والتحقيقات تجري لمعرفة طبيعته”.

وتابع ان “ثلاثة شرطيين وحارس أمن ومدني قتلوا في الانفجار”.

وأكدت وزيرة الصحة في الإقليم ياسمين رشيد الحصيلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية