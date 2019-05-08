قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في البوار

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي خطة عملها القاضية مكافحة ظاهرة تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، وفي سبيل الحد من هذه الظاهرة التي تطال آثارها السلبية شريحة كبيرة من الشباب، كثفت القطعات الخاصة التابعة لها جهودها لكشف هوية المتورطين بعمليات التجارة والترويج وتوقيفهم.

على أثر ذلك، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام أحد الأشخاص بالعمل لصالح أحد تجار المخدرات في منطقة البقاع، ونتيجة التحريات والاستقصاءات التي أجريت توصلت الى تحديد كامل هويته، ويدعى:-م. ا. (مواليد عام 1996، لبناني).

بتاريخ 2/5/2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من توقيفه في منطقة البوار على متن سيارة مستأجرة نوع ” هيونداي Grand I10″ في اثناء قيامه بترويج المخدرات، وضبط بحوزته /43/ كبسولة بلاستيكية تزن كل منها نصف غرام من الكوكايين.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات منذ حوالي الشهر والنصف لصالح أحد التجار في منطقة البقاع، وأنه استلم من هذا الأخير /55/ كبسولة بلاستيكية من الكوكايين في المرة الأخيرة في محلة الكيال بعلبك، على أن يقوم بترويجها في محافظتي بيروت وجبل لبنان بعد أن يحدد له التاجر الزبائن واماكن الالتقاء بهم كالعادة، وانه كان يتقاضى من الزبائن مبلغ يتراوح بين /100/ و/200/ ألف ليرة لبنانية بعد تسليمهم المخدرات، وبدوره يعطي التاجر المبالغ المالية ويتلقى منه بدل أتعابه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام