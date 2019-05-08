الريف الإيطالي… بلدة تعرض 500 منزل للبيع بأقل من يورو

قررت بلدة موسوميلي الواقعة شمالي جزيرة صقلية الإيطالية، طرح 500 منزل للبيع بسعر أقل من يورو واحد.

البلدة الإيطالية وفي محاولة منها لإعادة الحياة إلى أزقتها المهجورة، طرحت 100 منزل فارغ للبيع عبر الإنترنت مقابل يورو واحد.

منازل القرية المطروحة للبيع وعلى الرغم من صغر مساحتها إلى أنها تتميز بإطلالتها الجميلة على الريف الإيطالي، بحسب مانشرت صحيفة “Daily Mail” البريطانية.

ويشترط على الراغبين بشراء المنازل، إعادة تجديدها خلال ثلاث سنوات، وإلا فسيكون معرضا لخسارة وديعته التي تقدر بـ8 آلاف دولار.

وتقدر تكلفة المتر الواحد حوالي 107 دولار بالإضافة لرسوم تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف دولار.

يذكر بأن العديد من القرى الإيطالية تشهد هجرة شبه جماعية إلى المدن بحثا عن العمل الأمر الذي دفع سلطات هذه القرى إلى بيع المنازل المهجورة بأسعار بخسة رغبة في إعادة إحياء هذه القرى.

المصدر: سبوتنيك