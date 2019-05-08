ايران تمهل الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوماً للوفاء بالتزاماتها

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني تعليق العمل ببعض التزامات الجمهورية الإسلامية في الاتفاق النووي، محذراً الدول الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين والمانيا) أن امامها من اليوم مهلة 60 يوماً للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي وخاصة في القطاعين المالي والمصرفي. وذكر البيان الصادر عن المجلس أن “إيران ستبدأ من اليوم تعليق تنفيذ بعض الإجراءات بإطار الاتفاق النووي، ونحن حالياً لن نتعهد بمراعاة المحددات المرتبطة باحتياطات اليورانيوم المخصب، كما لن نتعهد حاليا بمراعاة المحددات المرتبطة باحتياطات الماء الثقيل ومهلة الـ 60 يوما المتبقية للدول الأعضاء بالاتفاق الذي اعلن عنه الرئيس حسن روحاني هي لتنفيذ تعهداتهم”.

وتابع البيان “اليوم يكون قد مر عام على الذكرى الأولى لخروج أميركا غير القانوني من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب ونقضها لقرارات مجلس الأمن الدولي ونقضها لقرارات الأمم المتحدة، وان أميركا بتجديدها فرض العقوبات الأحادية الجانب خلافا للقوانين الدولية ومجلس الأمن، تظهر للعالم بوضوح أحادية النفاق وهذا الأمر للأسف لم يلقى أي رد من قبل مجلس الأمن أو الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي”. وأوضح البيان أن الجمهوریة الإسلامیة الإيرانیة “وخلال العام الماضي وبعد الخروج غیر القانوني لأميركا من الاتفاق النووي ونقضها قرارات مجلس الأمن الدولي تحلت بضبط النفس وأعطت الفرصة الكافیة لباقي أعضاء الاتفاق”، مؤكداً أن “استراتيجية طهران هي الالتزام مقابل الالتزام والانتهاك أمام الإنتهاك والتهديد أمام التهديد”.

المصدر: وكالة أنباء فارس