قوى الأمن الداخلي: ضبط 1129 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 10:22

قوى الأمن الداخلي: ضبط 1129 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 47 mins 8 May، 2019
أخبار موقع المنار

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