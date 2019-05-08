إرنا: إيران ستتخلى عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية بأن طهران ستعلن غدا الأربعاء التخلي عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الشركاء الدوليين.

وحسب “إرنا”، فإن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا خلال اجتماع بمقر الخارجية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك سيوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسائل إلى قادة الدول الخمس، سيقول فيها إن إيران لم يبقى أمامها خيار آخر سوى التخلي عن بعض الالتزامات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق و”عجز بقية الأطراف في الاتفاق عن الوفاء بالتزاماتها”.

كما سيوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرين، سيطلعها فيها على التفاصيل الفنية والقانونية بشأن تقليص طهران لالتزاماتها.

وأشارت “إرنا” إلى أن التخلي عن جزء من الالتزامات سيكون الخطوة الأولى من قبل طهران ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق و”عدم تمسك الدول الأوروبية بالتزاماتها”. وأضافت أن إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها بالكامل في حال اتخذت الدول الخمس في غضون شهرين إجراءات لتنفيذ الاتفاق.

وأضافت أن إيران ستقوم بـ “الخطوة الثانية” في حال عدم اتخاذ الدول الخمس أي إجراءات.

ويأتي في الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية في عام 2015، والذي ينص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من نشاطها النووي.

المصدر: وكالة ارنا