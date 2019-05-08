السودان: المجلس العسكري الانتقالي يدعو ممثلي الحراك المدني لاجتماع “هام”

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان، ممثلي الحراك الشعبي إلى اجتماع بمجمع “قاعة الصداقة” بالعاصمة الخرطوم، غدا الأربعاء.

وجاء في البيان الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي تدعو “جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات والمفوضين والأفراد، الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة، لاجتماع هام، يوم غد الأربعاء، بقاعة الصداقة في تمام الساعة الـ 11 صباح”.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم في السودان منذ عزل الرئيس، عمر البشير، على إثر احتجاجات شعبية عامة ضده دامت أربعة شهور. وأعلن المجلس عزمه تسليم زمام الحكم لسلطات منتخبة في غضون سنتين، دون أن تهدأ الاحتجاجات الجماهيرية التي يطالب المشاركون فيها بتسريع تشكيل إدارة مدنية وتسليم جميع الصلاحيات السلطوية لها.

وأمس الاثنين، أعلن المجلس نيته نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية الاثنين المقبل، مؤكدا موافقته على بعض نقاط الوثيقة الدستورية التي أعدتها “قوى الحرية والتغيير” ورفضه لنقاط أخرى.

المصدر: وكالات