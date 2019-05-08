الإمارات: أزمة قطر أنهكتها وقوضت سيادتها

اعتبرت الإمارات أن الأزمة الخليجية “أنهكت” قطر وقوضت سيادتها، مشيرة إلى أن حل الخلافات بين الطرفين في المحاكم الدولية بدأ بمبادرة من الحكومة القطرية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع تويتر: “لم تسع الإمارات إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم، نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب”.

وأضاف قرقاش: “واليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات، فندوا فيها الادعاءات القطرية، وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة”.

ورأى قرقاش أن “أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها”، وتابع مبينا: “أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمتين للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي”.

وشهدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، جلسة قضائية حول اتهام قطر للإمارات بممارسة التمييز العنصري بحق الإماراتيين على خلفية اندلاع الأزمة الخليجية.

وتقدمت قطر في يونيو 2018 بشكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة متهمة السلطات الإماراتية بانتهاك “حقوق الإنسان” من خلال طرد القطريين من البلاد ومنعهم من دخولها أو المرور منها خلال سفرهم إلى دول ثالثة.

المصدر: وكالات