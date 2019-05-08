نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعلق اضرابها

اعلن رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني في بيان انه “بناء للاجتماع الطارىء الذي عقد بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس نقابة الضمان الذي شرح بإسهاب الغبن الذي يتعرض له مستخدمو الضمان.

وبناء للاتصال اللاحق من قبل فخامة الرئيس مع رئيس الاتحاد، حيث ابلغه تعليق بت المادة 61 من مشروع الموازنة لحين تقديم تقرير عن المؤسسات المستقلة من قبل الوزراء المعنيين كل حسب سلطته.

وبناء للجهود الحثيثة لمعالي وزير العمل ومشكورا في حماية الصندوق وحفظ حقوق مستخدميه ومواقفه البناءة حول الضمان.

قرر مجلس النقابة تعليق الاضراب والعودة الى العمل بدءا من صباح يوم غد الاربعاء. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات اللاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام