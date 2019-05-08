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May 8 2019 - 00:27

واشنطن ترغب قي انتخابات “شفافة” بعد الغاء انتخابات بلدية اسطنبول في تركيا

منذ 51 mins 7 May، 2019
علم أميركا
علم أميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى “عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة” في تركيا بعد قرار مثير للجدل بالغاء النتائج التي أعطت المعارضة الفوز في انتخابات بلدية اسطنبول.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأميركية “أخذنا علما بقرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ونتابع الوضع عن كثب”. وأضاف “نرغب في أن تحترم كافة الأطراف بشكل تام عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة لتنعكس إرادة الناخبين في النتائج”.

وتابع “إن ديموقراطية تركية متعافية هي في مصلحة تركيا وشركائها بما في ذلك الولايات المتحدة، وتساهم في أن تكون حليفا مستقرا ومزدهرا وموثوقا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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