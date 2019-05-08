الخارجية التركية تفتتح مكتبا تمثيليا لها قرب حدود سوريا

افتتحت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، مكتبا تمثيليا بولاية هاطاي جنوبي البلاد قرب الحدود مع سوريا، لمتابعة التطورات داخل أراضيها “عن كثب”.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بأن نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قران، زار الثلاثاء المقر الجديد، واطلع على بدء تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح قران، في تصريح صحفي، أن المكتب التمثيلي بدأ تقديم خدماته اعتبارا من اليوم، بتعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأضاف قران أن افتتاح المكتب التمثيلي في هاطاي جاء نتيجة للأهمية التي تتمتع بها الولاية في السياسة الخارجية، و”لمتابعة التطورات داخل سوريا عن كثب، خاصة المتعلقة بالمهاجرين”.

وأشار المسؤول التركي إلى أنه تم تعيين، سردار جنكيز، ممثلا لوزارة الخارجية في هاطاي، وأضاف أن مراسم الافتتاح الرسمي للمكتب ستقام في أقرب وقت.

وقطعت تركيا علاقاتها مع السلطات السورية على خلفية اندلاع الأزمة في البلاد منذ العام 2011، وتقول إنها استقبلت منذ هذه الفترة نحو 3 ملايين لاجئ من سوريا.

وتمثل تركيا إحدى الدول الـ 3 الضامنة لعملية أستانا لتسوية الأزمة السورية، إلى جانب روسيا وإيران، كما تسيطر على أراض واسعة في شمال سوريا نتيجة عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، اللتين نفذتهما بالتعاون مع “الجيش السوري الحر” المعارض للسلطات في دمشق.

المصدر: وكالة الاناضول