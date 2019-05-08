رويترز: على خلفية أزمة فنزويلا واشنطن تخطط لإرسال سفينة عسكرية إلى المنطقة

ذكر مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن إرسال سفينة طبية عسكرية إلى أمريكا اللاتينية، على خلفية التوترات في فنزويلا.

ولم يوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، المكان المحدد في المنطقة الذي سترسل إليه السفينة.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات إضافية على مسؤولين فنزويليين، كما سيتحدث عن مساعدة اللاجئين الذين غادروا فنزويلا ومساعدة أخرى مشروطة بـ “الانتقال السياسي” في البلاد، حسبما ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ “رويترز”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت العام الماضي سفينة “Comfort” إلى المنطقة، لمساعدة اللاجئين الفنزويليين. وخلال مهمتها، دخلت السفينة موانئ في كولومبيا وبيرو والإكوادور وهندوراس.

المصدر: وكالة رويترز