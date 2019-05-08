الدفاع الروسية تكشف تفاصيل صد هجومي المسلحين السوريين على قاعدة حميميم

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل جديدة حول صد الهجومين اللذين استهدف بهما المسلحون في سوريا قاعدة حميميم الجوية، أمس الاثنين.

وأوضح مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع للوزارة، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية صدت بنجاح، يوم 6 مايو الجاري “ضربتين منفصلتين براجمات صواريخ على قاعدة حميميم، من أراضي سيطرة مسلحي التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب”.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية من طرازي “بانتسير-إم” و”تور-إم1″، أسقطت 27 قذيفة صاروخية، لم يسقط أي منها على حرم القاعدة، التي تقع في محافظة اللاذقية.

وأضاف مركز حميميم في بيانه: “تم على الفور رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين، الذين قاموا بإطلاق النيران من منطقة الزاوية الواقعة داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد، وتم تدميرها بواسطة طيران القوات الجوية الروسية ومدفعية القوات الحكومية السورية”.

وذكر البيان أيضا أن المسلحين استهدفوا كذلك بلدة جبلة الواقعة في محافظة اللاذقية، والتي انفجرت في شوارعها وضواحيها 9 قذائف صاروخية.

وتشير بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى أن المسلحين حاولوا، منذ أوائل أبريل الماضي، استهداف قاعدة حميميم في اللاذقية 15 مرة على الأقل، بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مؤكدة صد كل الهجمات التي نفذ معظمها من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقا).

المصدر: وكالات