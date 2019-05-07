أردوغان متحديا تحذير مصر والغرب: مستمرون في التنقيب شرق المتوسط

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تواصل بلاده أعمال التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من معارضة ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال جلسة لكتلة “حزب العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، إن الآونة الأخيرة شهدت محاولة للعبث بحقوق تركيا في قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط وفي بحر إيجة.

وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة، ردا على سؤال حول المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط: “نواصل حاليا تنفيذ البرنامج الخاص بنا، وسنستمر في القيام بذلك”.

وأشار أردوغان إلى أن كل سكان قبرص يتمتعون بحقوق متكافئة، معتبرا أن السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حماية حقوق المواطنين في شمال قبرص، بصفة تركيا دولة ضامنة.

وأعلنت تركيا مؤخرا عزمها تنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبرها جمهورية قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، وجهت تركيا إلى المنطقة سفينة حفر، تتواجد هناك منذ صباح السبت الماضي.

وطالبت كل من اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السلطات التركية بوقف هذه الأعمال واصفة إياها بغير الشرعية، فيما حذرت مصر تركيا من “انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط”.

ومنذ العام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ “جمهورية شمال قبرص” التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

ويشكل الخلاف بين تركيا وقبرص حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص عاملا ملموسا يعقد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة، بعد انهيار المفاوضات الأخيرة التي أجريت العام الماضي لحل النزاع المستمر منذ 44 عاما.

المصدر: وكالة الاناضول