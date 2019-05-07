موسكو: دبلوماسيو روسيا وكوريا الجنوبية يبحثون الوضع في شبه الجزيرة الكورية

بحث سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أوليغ بورميستروف الثلاثاء مع مدير قسم تخطيط السياسات لحل المشكلة النووية الكورية الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشونغ يونغ دو الوضع حول شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الثلاثاء “تم بحث الأحداث الأخيرة حول شبه الجزيرة الكورية وآفاق تسوية المشاكل الموجودة في المنطقة دون الإقليمية”، وتابعت “تم تأكيد أهمية ربط جهود جميع الدول المعنية من أجل الحفاظ على عملية سياسية ودبلوماسية مشتركة”.

وأشار البيان إلى أن “الاجتماع عقد اليوم في موسكو وكان نائب وزير الخارجية ايغور مورغولوف في استقبال الدبلوماسي الكوري”.

المصدر: سبوتنيك