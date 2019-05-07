الشرطة الاندونيسية أحبطت مخططات تفجير مرتبطة بتنظيم داعش

أحبطت إندونيسيا مخططات أعدها عناصر مرتبطين بتنظيم داعش لتنفيذ سلسلة من التفجيرات عند الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات هذا الشهر، وفق السلطات.

وقالت الشرطة في الدولة الواقعة في شمال شرق آسيا امس إنها “اعتقلت ثمانية مشتبه بهم في عدة أماكن خلال الأسبوع الماضي، بينها سومطرة وقرب العاصمة جاكرتا”.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو إن “الخلية الإرهابية خططت لاستهداف مراكز للشرطة، واستغلال أي فوضى تسبق أو تلي الإعلان عن النتائج الرسمية”، متابعا “لديهم هدفان: الأول استهداف ضباط الشرطة والثاني استغلال الزخم الانتخابي”.

المصدر: وكالات