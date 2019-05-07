تجمع العلماء في رسالة بمناسبة شهر رمضان: لخطوات إصلاحية تقضي على الفساد ودعم المقاومة

دعا “تجمع العلماء المسلمين”، في رسالة تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله، ووتوجه فيها إلى الأمة الإسلامية بشكل عام وإلى اللبنانيين بشكل خاص، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، “الشعب اللبناني إلى التضامن ونبذ الخلاف والتوجه نحو خطوات إصلاحية تقضي على الفساد العدو الأول للبنان، وأن نؤكد على دعم المقاومة كخيار وحيد لاسترجاع أراضينا المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقسم الشمالي من قرية الغجر ولكي لا يفكر العدو الصهيوني بالاعتداء على ثروتنا النفطية”.

كما دعا الى “دعم المقاومة في فلسطين بتوفير كل إمكانات الصمود لها”، مطالبا “الفصائل الفلسطينية كافة بالوحدة بالتأكيد على غرفة العمليات الموحدة والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات ووضع خارطة طريق لبناء الدولة التي تحلم بها كل الأمة وتحرير فلسطين”.

وطالب “بتضافر الجهود لإنهاء الحرب الظالمة على اليمن وتقديم المساعدات للشعب اليمني كي يستطيع مواجهة الأوبئة والأمراض المنتشرة، وأن يكون له وحده حرية اختيار النظام الذي سيعيش في كنفه من دون تدخل لأي دولة مهما كان بعدها أو قربها عن هذا البلد الحبيب”.

وحث “الدولة السورية ومحور المقاومة لحسم أمرهم والتوجه نحو تحرير آخر الأراضي التي ما زالت تحت هيمنة الجماعات التكفيرية المرتبطة بأجهزة دولية وإقليمية وعدم انتظار الحلول السياسية لأنه ثبت فشلها، ولم يعد الشعب في تلك المناطق يتحمل أذى وإجرام الجماعات التكفيرية بحقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية