روسيا: قوات الأمن تعتقل 7 ارهابيين متورطين بهجمات بعدة مناطق

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الثلاثاء أنه “احتجز سبعة أعضاء ناشطين في منظمة متورطة في ارتكاب جرائم عنف وتطرف في عدة مناطق في روسيا”.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن “الأمن الفيدرالي في روسيا في إطار القضية الجنائية التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية في مدينة موسكو، تم في 7 أيار/ مايو، في مقاطعة موسكو ومدينة فلاديمير، اعتقال سبعة ناشطين في منظمة قومية ضالعة في ارتكاب جرائم عنف وتطرف في روسيا، طبقًا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية”.

وأضاف الجهاز في بيان له أنه “تم ارتكاب سلسلة من الهجمات ذات دافع قومي متطرف، باستخدام الأسلحة النارية والباردة في موسكو وفلاديمير وريازان”، ولفت الى انه “تم العثور خلال عمليات تفتيش في أماكن إقامة المحتجزين، على أسلحة الصدمة وسلاح أبيض ومعدات تكتيكية، ومطبوعات ووسائط اتصال ووسائط حفظ المعلومات التي تحتوي على أدلة توثق تورطهم في جرائم”.

المصدر: سبوتنيك