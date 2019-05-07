إيران: الحديث عن إرسال حاملة طائرات أميركية هو لأغراض استعراضية

نددتِ الجمهورية الإسلامية في إيرانَ بإرسالِ حاملةِ طائراتٍ أميركيةٍ إلى الشرقِ الأوسط ووصفتِ الحدثَ بالخبرِ القديم “الذي فَقَدَ أهميتَه” وَفقَ الوكالةِ الرسمية الإيرانية “ارنا”.

ونقلتِ الوكالة عن المتحدثِ باسمِ المجلسِ الأعلى للأمنِ القومي كيوان خسروي أنهُ “بعدَ الرصدِ الدقيق” من جانبِ القواتِ الإيرانيةِ “تَبَيَنَ بأنَ حاملةَ الطائراتِ كانت قد دَخَلَت مياهَ البحرِ الابيضِ المتوسِطِ قبلَ 21 يوما”. وأضافَ أنَ إعلانَ بولتون “جاءَ لأغراضٍ غاشمةٍ عبرَ توظيفِ حادثٍ بهدَفٍ اثارةِ حربٍ نفسية”. ورأى أن “بولتون يفتقر إلى الخبرةِ العسكريةِ والامنيةِ وجاءَت تصريحاته لأغراضٍ استعراضية”.

وكان مستشارُ الأمنِ القومي للبيتِ الأبيض جون بولتون أعلن َ نشرَ حاملةِ الطائراتِ معتبراً أنها “رسالةٌ واضحةٌ لا لَبسَ فيها” الى طهرانَ بسببِ وجودِ “تحذيراتٍ مقلقةٍ” لم يُكشَف عنها.

المصدر: ارنا