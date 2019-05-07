أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

حلب:

– أصيبت طفلة جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في شارع الثلاثين بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ عُثرَ على عبوتين ناسفتين زرعهما مسلحون مجهولون، في شارع المؤسسة داخل بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

دير الزور:

ـ فجرت قوات “التحالف الدولي” و”قسد” العبّارات النفطية (السفن التي تستخدم في نقل النفط بنهر الفرات)، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ دخلت مدرعات أمريكية الى بلدة غرانيج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

ـ استهدفَ مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة أحد حواجز “قسد” في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

حماه:

ـ ردَّ الجيش السوري على اعتداءات الإرهابيين بضربات صاروخية على أوكارهم وتحركاتهم في قرية شهرناز وبلدة كفرنبودة بريف حماه الشمالي الغربي، وألحق بهم خسائر بالأفراد والعتاد.

المشهد العام:

دولياً:

– أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد طريف، غداً في موسكو، عدداً من الموضوعات، من بينها سوريا والاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان الخارجية: “من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات المتعددة الجوانب بين روسيا وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما. كما من المقرر “ضبط المواقف” حول الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، وبحر قزوين، والقوقاز، وآسيا الوسطى، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني وفنزويلا”.

المصدر: الاعلام الحربي