الحلبوسي يُحذر من خطورة الحظر الاميركي ضد ايران

حذر رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، من “كارثة حقيقية” سيتعرض لها العراق خلال الصيف المقبل في حال التزم باجراءات الحظر الأميركية ضد إيران.

وقال الحلبوسي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد”، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم خلال زيارته إلى واشنطن أخيراً، طلباً رسمياً إلى الإدارة الأميركية لاستثناء بغداد من الالتزام بالحظر المفروض على طهران.

وأضاف، أن ” العراق لم يتلق أي رد رسمي على الطلب الذي قُدم للأميركيين رغم مرور عدة أسابيع على الزيارة”، مشيرا إلى أن التزام العراق باجراءات الحظر على #إيران سيؤدي الى كارثة حقيقية خلال فصل الصيف، إذ سيتسبب بأزمة طاقة كبيرة في البلاد.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدت في وقت سابق، أن الحكومة العراقية تسعى من خلال ممثليها الدبلوماسيين للوصول إلى حل يقضي بعدم التزام العراق باجراءات الحظر الأمريكية المفروضة ضد إيران.

المصدر: العربي الجديد