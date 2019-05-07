وزير الخارجية الايراني يتوجه الى موسكو

يتوجه وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الليلة الى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيجري محادثات مع نظيره الروسي بشأن القضايا الثنائية والاتفاق النووي والتطورات الاقليمية.

وأفاد القسم الاعلامي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في روسيا الاتحادية، بأن محمد جواد ظريف يتوجه مساء اليوم الثلاثاء الى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف اجراء محادثات ومشاورات بشأن آخر الاوضاع في العلاقات الثنائية فضلا عن أحدث التطورات الاقليمية والقضايا العالمية الراهنة.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف يوم الاربعاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ويجري معه محادثات بشأن أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

كما سيبحث ظريف مع لافروف بشأن تمديد برنامج التعاون بين وزارتي الخارجية الايرانية والروسية، وكذلك بشأن مذكرة التفاهم لتقديم التسهيلات لاعضاء الخدمة لشركات الطيران لدى البلدين في الدخول والاقامة في البلد الآخر.

وفي نهاية اجتماع زيري خارجية البلدين، سيتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق الثنائي بشأن تسهيل ظروف سفر الرعايا الايرانيين والروس الى البلد الآخر، وسيعلن الوزيران عن نتائج محادثاتهما في مؤتمر صحفي مشترك.

وتتزامن زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى موسكو، مع الذكرى السنوية الاولى لخروج اميركا من جانب واحد من الاتفاق النووي في 8 ايار/مايو 2018.

المصدر: وكالة فارس