ظريف: أي محاولة أميركية لشن حرب ضدنا هي بمثابة انتحار

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “أي محاولة لاشعال حرب مع ايران هي بمثابة انتحار للذين يقومون بها”، ولفت الى أن “البعض في الادارة الاميركية وبعض الذين اشعلوا فتيل للحرب ضد العراق في 2003 يحاولون تكرار مثل هذا السيناريو مع ايران”.

وقال ظريف في حديث لـ”سبوتنيك” حول امكانية نشوب حرب اميركية ايرانية “يبدو أن أولئك الذين أشعلوا فتيل حرب أميركا على العراق عام 2003 يتطلعون إلى شن حرب أخرى مع إيران وهذا سيكون بمثابة انتحار لهم”.

وشدد ظريف على ان “ايران لم تعمل أبدا للحرب مع أي بلد ولن تسعى لها”، واضاف “لكن إذا بدأت أميركا صراعا جديدا مهما كان مع إيران، فسوف ندافع عن مصالحنا الوطنية وعن بلدنا بكل ما اوتينا من قوة”.

من جهة ثانية، قال ظريف “إذا تم الوفاء بمصالحنا الوطنية ونفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته، ستبقى إيران ملتزمة بالاتفاق النووي”، وتابع “إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من مساعدة إيران في مواجهة العقوبات من الممكن أن نعيد النظر في تعهداتنا بإطار الاتفاق النووي”.

المصدر: سبوتنيك